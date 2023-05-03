В школах Владивостока обновят стадионы к началу учебного года

В ряде школ Владивостока будут обновлены стадионы к началу нового учебного года.

Об этом сообщает zr.media.

Мэр Константин Шестаков и губернатор Олег Кожемяко посетили пришкольные стадионы в районе Чуркина.

В ближайшее время школа №32 получит обновлённый стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, баскетбольной площадкой.

Обновлённый стадион школы №74 сможет принимать не только учащихся, но и жителей близлежащих домов.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.