Школы и вузы на новых территориях России взяли под усиленную охрану
- РИА Новости
«В настоящее время все средние и высшие учебные заведения взяты под усиленную охрану», — сказал он в интервью «Российской газете».
Гребенкин отметил, что по итогам заседания Совбеза России правоохранительным органам дали конкретные поручения по защите молодёжи в новых субъектах Российской Федерации от преступных посягательств.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее рассказал, как осуществляется подготовка учащихся школ в новых регионах России к сдаче ЕГЭ в условиях перехода на российские стандарты.
Он уточнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках результаты тестирования уже приблизились к среднероссийским, как и результаты ЕГЭ, которые сдавали ребята.