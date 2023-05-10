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Школы и вузы на новых территориях России взяли под усиленную охрану

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На новых территориях России взяли под усиленную охрану школы и вузы, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
Школы и вузы на новых территориях России взяли под усиленную охрану
  • РИА Новости

«В настоящее время все средние и высшие учебные заведения взяты под усиленную охрану», — сказал он в интервью «Российской газете».

Гребенкин отметил, что по итогам заседания Совбеза России правоохранительным органам дали конкретные поручения по защите молодёжи в новых субъектах Российской Федерации от преступных посягательств.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее рассказал, как осуществляется подготовка учащихся школ в новых регионах России к сдаче ЕГЭ в условиях перехода на российские стандарты.

Он уточнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках результаты тестирования уже приблизились к среднероссийским, как и результаты ЕГЭ, которые сдавали ребята.

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