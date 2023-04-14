Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о смене образовательных стандартов в новых регионах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как осуществляется подготовка учащихся школ в новых регионах России к сдаче ЕГЭ в условиях перехода на российские стандарты.

Работу по подготовке к ЕГЭ, как учащихся, так и преподавательского состава ведут специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), сообщил он в интервью URA.RU.

По его словам, с преподавателями и учениками работают также представители Министерства просвещения России.

«В Донецкой и Луганской народных республиках результаты тестирования уже приблизились к среднероссийским, как и результаты ЕГЭ, которые сдавали ребята», — подчеркнул Музаев, отметив, что школьникам Херсонской и Запорожской областей потребуется больше времени на подготовку по российским образовательным программам.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.