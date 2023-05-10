Сомнолог Кудинов посоветовал не спать без подушки

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что спать без подушки может быть вредно для здоровья.

«Подушка предназначена для поддержания позвоночника в прямом положении с минимумом изгибов», — сказал он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, на слишком высокой подушке спать тоже не полезно.

Как отметил Кудинов, отсутствие подушки в течение всей ночи может привести к искривлению шейного отдела позвоночника.

«Это приводит к боли в шейном отделе, перерастяжению мышц с одной из сторон, что может вызывать головную боль, боль в шее, нарушение кровообращения головного мозга по позвоночным артериям», — заключил Кудинов.

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