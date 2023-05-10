В Гостехнадзоре разъяснили процедуру проверки каруселей перед летним сезоном

Начальник подмосковного управления Гостехнадзора Сергей Фролов заявил, что перед началом летнего сезона проверки каруселей проводятся в усиленном режиме.

«По результатам проверки оформляют протокол осмотра. Внеплановые контрольные мероприятия проводят только по согласованию с органами прокуратуры», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Требования к аттракционам представлены в техрегламенте Евразийского экономического союза.

«Если произошёл несчастный случай, получены травмы на аттракционе, эксплуатирующая организация несёт ответственность за причинённый ущерб, если она не довела до сведения пассажиров правила эксплуатации аттракциона, не обеспечила их фиксирующими устройствами, не провела инструктаж персонала», — уточнил Фролов.

Он отметил, что перед посадкой на аттракцион нужно обязательно проверить, чтобы на них был государственный регистрационный знак, информация о правилах пользования, таблички с основными техническими характеристиками и датой последней ежегодной проверки.

Ранее Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал Александра Плинина, руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга.

Как пишет kp.ru, 6 мая во время движения по кругу внезапно обрушилась колонна, на которой держался механизм «Цепочной карусели». На аттракционе в этот момент находились люди.

По последним данным, 20 человек попали в больницу.