Москалькова: двое детей возвращены с Украины в Россию и переданы матери

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками, шести и двенадцати лет, которые были возвращены с Украины в Россию для воссоединения с матерью — гражданкой России.

В пресс-службе Москальковой отметили, что с начала специальной военной операции в результате совместной работы уполномоченного с органами власти и омбудсменом Украины 37 детей воссоединились со своими семьями.

«Я счастлива, что вы увидели маму. Я вас очень рада приветствовать в нашем Доме прав человека», — сказала Москалькова, обращаясь к детям. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что к Москальковой обратилась женщина с просьбой помочь вернуть её детей в Республику Марий Эл из Одесской области, где братья жили с бабушкой и дедушкой.

В конце марта сообщалось, что двоих российских детей — 12-летнюю Веронику и семилетнюю Диану Семенихиных — вернули из Одессы в Москву в рамках договорённостей с Киевом. Также двое украинских детей вернулись в Киев.