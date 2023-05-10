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Москалькова: двое детей возвращены с Украины в Россию и переданы матери

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками, шести и двенадцати лет, которые были возвращены с Украины в Россию для воссоединения с матерью — гражданкой России.
Москалькова: двое детей возвращены с Украины в Россию и переданы матери
  • РИА Новости

В пресс-службе Москальковой отметили, что с начала специальной военной операции в результате совместной работы уполномоченного с органами власти и омбудсменом Украины 37 детей воссоединились со своими семьями.

«Я счастлива, что вы увидели маму. Я вас очень рада приветствовать в нашем Доме прав человека», — сказала Москалькова, обращаясь к детям. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что к Москальковой обратилась женщина с просьбой помочь вернуть её детей в Республику Марий Эл из Одесской области, где братья жили с бабушкой и дедушкой.

В конце марта сообщалось, что двоих российских детей — 12-летнюю Веронику и семилетнюю Диану Семенихиных — вернули из Одессы в Москву в рамках договорённостей с Киевом. Также двое украинских детей вернулись в Киев.

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