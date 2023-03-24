Двоих российских детей вернули из Одессы в Москву в рамках договорённостей с Киевом

Двоих российских детей — 12-летнюю Веронику и семилетнюю Диану Семенихиных — вернули из Одессы в Москву в рамках договорённостей с Киевом. Также двое украинских детей вернулись в Киев.

Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в России.

Отмечается, что в Одессе спецслужбы Украины обвинили родителей девочек в действиях в интересах России и арестовали их. В результате дети, у которых на Украине нет близких родственников, оказались в критической ситуации. При этом в России проживают родные тётя и бабушка девочек, которые просили передать их под опеку.

В итоге уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой о передаче детей родственникам.

Дети были возвращены в результате взаимодействия аппарата омбудсмена с украинской стороной, с МИД России, посольствами Армении и Молдавии, местными властями Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Крыма и Ленинградской области.