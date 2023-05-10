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Основатель «Т-Платформы» получил более двух лет за мошенничество

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Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам и четырём месяцам лишения свободы основателя компании «Т-Платформа» Всеволода Опанасенко за мошенничество при поставках компьютеров в МВД и отпустил его на свободу в связи с отбытием срока.
Основатель «Т-Платформы» получил более двух лет за мошенничество
  • РИА Новости

«Суд признал Опанасенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), и назначил наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей. С учётом истечения срока наказания к моменту вынесения приговора назначенное наказание в виде лишения свободы считать отбытым», — сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что Опанасенко совместно с другим осуждённым обязан возместить МВД России более 357 млн рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают придумывать всё новые способы, чтобы вовлечь потенциальных жертв в общение. По его словам, среди нововведений можно отметить предупреждение о том, что ведётся некое «аудиопротоколирование» разговора.

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