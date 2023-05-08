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Юрист Соловьёв предупредил о мошеннической схеме с «аудиопротоколированием» разговора

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Анастасия Румянцева
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают придумывать всё новые способы, чтобы вовлечь потенциальных жертв в общение. По его словам, среди нововведений можно отметить предупреждение о том, что ведётся некое «аудиопротоколирование» разговора.
Юрист Соловьёв предупредил о мошеннической схеме с «аудиопротоколированием» разговора
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что такой приём используется в схеме со звонком из «полиции» или «Следственного комитета».

«По замыслам преступников такое предупреждение должно отвести от них подозрение, настроить жертву на сотрудничество и дальнейшее выполнение всех их указаний. Надо отметить, что нередко это срабатывает, несмотря на то что такой формы взаимодействия правоохранителей с гражданами нет и в помине», — добавил специалист.

По словам юриста, ещё одним крючком является предложение пройти верификацию по номеру карты или по номеру договора.

«Как правило, договора ни у кого под рукой не оказывается и все соглашаются пройти это фальшивое действие по номеру карты. А дальше всё просто: срок действия карты, CVV-код — и деньги на счетах мошенников. Будьте бдительны, не вступайте в телефонные разговоры с «правоохранителями» и «сотрудниками банков» — это мошенники», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что с началом сезона отпусков кибермошенники стали всё более активно использовать схемы обмана в сфере туризма.

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