В Роскачестве предупредили о кибермошенниках в сфере туризма

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что с началом сезона отпусков кибермошенники стали всё более активно использовать схемы обмана в сфере туризма.

«Тщательно проверяйте турфирму, прежде чем отправиться с её помощью в путешествие. Если вам предлагают большую скидку в 10—50% при условии полной предоплаты, лучше откажитесь. Если предлагают провести оплату путём перевода на карту или электронный кошелёк, это тоже, скорее всего, обман», — предупредил Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, бывают и случаи, когда злоумышленники крадут бонусы, мили, баллы, данные скидочных карт.

Как уточнил эксперт, мошенники взламывают аккаунты пользователей через фишинговые письма с рекламным предложением, поэтому важно устанавливать сложный пароль и перепроверять сайты.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.