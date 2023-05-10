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«Открой#Моспром» в третий раз за год открыл запись на экскурсии по предприятиям столицы

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в рамках проекта «Открой#Моспром» проведут ещё более 100 экскурсий по столичным предприятиям.
«Открой#Моспром» в третий раз за год открыл запись на экскурсии по предприятиям столицы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет kp.ru.

«В этом году мы в третий раз открываем регистрацию на промышленные экскурсии. С 15 по 31 мая граждане смогут бесплатно посетить более 25 столичных предприятий», — прокомментировал Овчинский.

Он отметил, что в текущем сезоне впервые организуют ночные спецтуры по заводу «Микрон», комбинату напитков «Очаково» и офису российской технологической компании VK.

Всего с момента запуска проекта состоялось свыше 1,8 тыс. экскурсий, их посетили более 11,5 млн человек, рассказал глава департамента.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

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