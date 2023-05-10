Энергетики опровергли информацию о пожарах в Курганской области из-за замыкания ЛЭП
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, линии были обесточены заблаговременно.
Уточняется, что было превентивно отключено 235 воздушных линий электропередачи по обращению единых дежурных диспетчерских служб в округах.
«Статистика работы энергооборудования компании подтверждает, что линии были обесточены заблаговременно, поэтому короткое замыкание на ЛЭП не могло стать причиной возгораний», — сказали в компании.
Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что в Курганской области некоторые крупные природные пожары могли возникнуть из-за коротких замыканий при обрывах ЛЭП.