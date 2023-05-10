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Энергетики опровергли информацию о пожарах в Курганской области из-за замыкания ЛЭП

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Ресурсоснабжающая организация «Суэнко» опровергла информацию о том, что причиной природных пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания при обрывах линий электропередачи (ЛЭП) из-за ветра.
Энергетики опровергли информацию о пожарах в Курганской области из-за замыкания ЛЭП
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, линии были обесточены заблаговременно.

Уточняется, что было превентивно отключено 235 воздушных линий электропередачи по обращению единых дежурных диспетчерских служб в округах.

«Статистика работы энергооборудования компании подтверждает, что линии были обесточены заблаговременно, поэтому короткое замыкание на ЛЭП не могло стать причиной возгораний», — сказали в компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что в Курганской области некоторые крупные природные пожары могли возникнуть из-за коротких замыканий при обрывах ЛЭП.

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