ТАСС: причинами нескольких пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания ЛЭП
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлёсты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям», — сказал собеседник.
Он также добавил, что в настоящий момент специалисты выясняют, почему электроэнергия не была отключена когда поднялся ветер.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели потушили все природные возгорания, которые угрожали населённым пунктам Курганской области.