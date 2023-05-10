ТАСС: причинами нескольких пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания ЛЭП

В Курганской области некоторые крупные природные пожары могли возникнуть из-за коротких замыканий при обрывах линий электропередачи (ЛЭП).

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлёсты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям», — сказал собеседник.

Он также добавил, что в настоящий момент специалисты выясняют, почему электроэнергия не была отключена когда поднялся ветер.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели потушили все природные возгорания, которые угрожали населённым пунктам Курганской области.