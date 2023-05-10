Специалисты назвали несколько способов продажи ипотечной квартиры

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» дали рекомендации тем, кто хотел бы реализовать ипотечную недвижимость в том случае, если долг за неё ещё не выплачен.

Об этом пишут «Известия».

Продать недвижимость, находящуюся в залоге у банка, можно только с согласия кредитной организации. Разрешение выдаётся при условии дальнейшего полного погашения ипотеки.

«Продавец получает в банке выписку об остатке суммы выплат по кредиту и предоставляет её покупателю. Заключив договор, покупатель перечисляет в банк, у которого квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток суммы стоимости квартиры», — пояснили специалисты.

Второй способ — переоформление ипотеки. В этом случае ипотечная квартира переходит в собственность покупателя с кредитными обязательствами и обременением. Такая сделка проводится с одобрения банка после проверки финансового состояния покупателя-заёмщика.

Также банк вправе реализовать ипотечную недвижимость по решению суда. Такое жильё продаётся на торгах.

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