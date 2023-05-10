Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалисты назвали несколько способов продажи ипотечной квартиры

Короткая ссылка
Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» дали рекомендации тем, кто хотел бы реализовать ипотечную недвижимость в том случае, если долг за неё ещё не выплачен.
Специалисты назвали несколько способов продажи ипотечной квартиры
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Продать недвижимость, находящуюся в залоге у банка, можно только с согласия кредитной организации. Разрешение выдаётся при условии дальнейшего полного погашения ипотеки.

«Продавец получает в банке выписку об остатке суммы выплат по кредиту и предоставляет её покупателю. Заключив договор, покупатель перечисляет в банк, у которого квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток суммы стоимости квартиры», — пояснили специалисты.

Второй способ — переоформление ипотеки. В этом случае ипотечная квартира переходит в собственность покупателя с кредитными обязательствами и обременением. Такая сделка проводится с одобрения банка после проверки финансового состояния покупателя-заёмщика.

Также банк вправе реализовать ипотечную недвижимость по решению суда. Такое жильё продаётся на торгах.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить