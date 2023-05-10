В Новосибирской области подростка подозревают в убийстве сверстницы

В следственном комитете Новосибирской области заявили, что семнадцатилетний подросток подозревается в убийстве сверстницы колуном.

По данным следствия, 9 мая подросток из личной неприязни нанёс колуном множественные удары по голове 17-летней девушки в одном из домов в Искитимском районе, в результате чего она умерла на месте происшествия.

«Следственным отделом... предъявлено обвинение 17-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в заявлении.

Третьего мая в СК по Санкт-Петербургу заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в совершении убийства своей 13-летней знакомой.

Как пишут «Невские новости», семиклассницу заманили в лес 16-летний юноша и его 15-летняя подруга.