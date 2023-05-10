«Автодор» планирует открыть Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая 10 июня

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области планируется полностью открыть 10 июня.

«Это 86,7 километра новых дорог, которые мы на полтора года раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расширить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов протяжённостью почти 120 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».