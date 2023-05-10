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«Автодор» планирует открыть Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая 10 июня

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Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области планируется полностью открыть 10 июня.
«Автодор» планирует открыть Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая 10 июня
  • РИА Новости

«Это 86,7 километра новых дорог, которые мы на полтора года раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расширить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов протяжённостью почти 120 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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