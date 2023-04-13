В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов в рамках национального проекта

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В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов протяжённостью почти 120 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов в рамках национального проекта
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом на брифинге заявили министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачёв и заместитель председателя правительства региона Игорь Асабин.

В частности, в 2023 году запланирован ремонт на трассе Игра — Сюмси — Селты. Также продолжится реконструкция дороги Ижевск — Сарапул.

Тем временем в Крыму на ремонт четырёх дорог направят более 440 млн рублей. Соответствующие распоряжения подписал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24».

Например, запланирован капитальный ремонт дороги Судак — Миндальное — Солнечная Долина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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