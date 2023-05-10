В России за сутки госпитализирован 281 человек с коронавирусом

В России за последние сутки госпитализирован 281 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 375 человек.

РИА Новости

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Также за 24 часа в стране выявили 2405 новых случаев заболевания COVID-19. Выписаны в связи с выздоровлением 3278 пациентов. За сутки от последствий коронавируса скончались 24 человека.