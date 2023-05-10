В России за сутки госпитализирован 281 человек с коронавирусом
В России за последние сутки госпитализирован 281 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 375 человек.
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также за 24 часа в стране выявили 2405 новых случаев заболевания COVID-19.
Выписаны в связи с выздоровлением 3278 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончались 24 человека.
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