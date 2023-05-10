«Автодор» за полгода отремонтировал почти 600 км автодорог в новых российских регионах

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания за полгода отремонтировала почти 600 км автодорог в новых российских регионах.

Об этом он сказал во время переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы за полгода на новых территориях России ввели 594 км трасс, восстановили 16 мостов, обеспечили четыре субъекта новой техникой в объёме практически 5 тыс. единиц», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал расширение пропускной способности КПП с новыми регионами.