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«Автодор» за полгода отремонтировал почти 600 км автодорог в новых российских регионах

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Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания за полгода отремонтировала почти 600 км автодорог в новых российских регионах.
«Автодор» за полгода отремонтировал почти 600 км автодорог в новых российских регионах
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Об этом он сказал во время переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы за полгода на новых территориях России ввели 594 км трасс, восстановили 16 мостов, обеспечили четыре субъекта новой техникой в объёме практически 5 тыс. единиц», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал расширение пропускной способности КПП с новыми регионами.

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