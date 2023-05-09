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Молодёжная конференция «Арктика. Грани будущего» откроется 10 мая в Салехарде

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Международная молодёжная конференция «Арктика. Грани будущего» откроется в среду, 10 мая, в Салехарде.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Среди участников — представители Узбекистана, Азербайджана, Индии и 15 регионов России.

На конференции будут работать такие секции, как «Молодёжная дипломатия Арктики. Перспективы развития», «Молодые учёные российской Арктики» и «Молодёжное предпринимательство».

Ранее сообщалось, что правительство России расширило план развития Северного морского пути до 2035 года.

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