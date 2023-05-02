Кабмин расширил план развития Северного морского пути

Правительство России расширило план развития Северного морского пути до 2035 года.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути... Распоряжение, дополняющее план его развития до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В апреле российский лидер Владимир Путин заявил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике.

Обозреватель журнала Politico Кеннет Розен отметил, что Россия в последние два десятилетия опережает Соединённые Штаты в борьбе за Арктический регион.