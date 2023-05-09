Статус «социальное предприятие» в Удмуртии получили 60 компаний в 2023 году

В Удмуртии 60 компаний получили статус «социальное предприятие» с начала 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Статус позволяет оформлять льготные займы. Также доступны сниженные ставки по УСН.

Кроме того, предусмотрена возможность получить грант до 500 тыс. рублей.

«Чтобы принять участие в конкурсе на грант, нужно успеть получить статус «социального предприятия» до 1 июня», — отметил и. о. министра экономики республики Алексей Братухин.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.