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Специалист Ахундов назвал низкую мотивацию веской причиной для отказа в работе

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Коммерческий директор в НИИ развития народного образования, руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов заявил, что причинами отказа при приёме на работу могут стать уровень квалификации, внешний вид, низкая мотивация.
Специалист Ахундов назвал низкую мотивацию веской причиной для отказа в работе
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«При подборе новых сотрудников на работу часто бывает так, что после одного из этапов собеседования клиент отказывается без каких-либо объяснений. На данный момент есть рейтинг топ-7 причин, по которым потенциальные сотрудники получают отказы», — отметил Ахундов в беседе с URA.RU.

По его словам, в числе таких причин — недостаточный уровень знаний и навыков, неадекватное поведение на собеседовании, некорректный внешний вид, неправильное портфолио.

Также отмечается, что работодатель заинтересован в сотрудниках, готовых показывать выдающиеся результаты и недостаточная мотивация соискателя может  отразиться на его перспективах.

Кроме того, в список причин попало несоответствие корпоративной культуре компании и неумение «продать» себя.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

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