Специалист Ахундов назвал низкую мотивацию веской причиной для отказа в работе
- АГН «Москва»
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«При подборе новых сотрудников на работу часто бывает так, что после одного из этапов собеседования клиент отказывается без каких-либо объяснений. На данный момент есть рейтинг топ-7 причин, по которым потенциальные сотрудники получают отказы», — отметил Ахундов в беседе с URA.RU.
По его словам, в числе таких причин — недостаточный уровень знаний и навыков, неадекватное поведение на собеседовании, некорректный внешний вид, неправильное портфолио.
Также отмечается, что работодатель заинтересован в сотрудниках, готовых показывать выдающиеся результаты и недостаточная мотивация соискателя может отразиться на его перспективах.
Кроме того, в список причин попало несоответствие корпоративной культуре компании и неумение «продать» себя.
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