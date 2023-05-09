Рогов объяснил отсутствие тяжёлой техники на параде в Москве её необходимостью в зоне СВО

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отсутствие тяжёлой техники на параде в Москве объясняется её необходимостью в зоне российской специальной военной операции на Украине.

По словам Рогова, которые приводит РИА Новости, тяжёлая техника на параде смотрелась бы неуместно, поскольку она необходима прежде всего на фронте и в воинских частях.

Он также отметил, что парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу.

По его словам, решение о проведении парада было абсолютно верным.

Ранее сообщалось, что новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» приняли участие в параде в честь Дня Победы в Москве.

Они выехали на площадь вслед за танками Т-34.

На параде на Красной площади присутствовали лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.