Рогов объяснил отсутствие тяжёлой техники на параде в Москве её необходимостью в зоне СВО
- АГН «Москва»
По словам Рогова, которые приводит РИА Новости, тяжёлая техника на параде смотрелась бы неуместно, поскольку она необходима прежде всего на фронте и в воинских частях.
Он также отметил, что парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу.
По его словам, решение о проведении парада было абсолютно верным.
Ранее сообщалось, что новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» приняли участие в параде в честь Дня Победы в Москве.
Они выехали на площадь вслед за танками Т-34.
На параде на Красной площади присутствовали лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.