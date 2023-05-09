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Участок от «Автозаводской» до «Орехово» откроют для пассажиров 10 мая

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В Москве состоялся технический пуск участка Московского метрополитена от станции «Автозаводская» до станции «Орехово».
Участок от «Автозаводской» до «Орехово» откроют для пассажиров 10 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

На участке Замоскворецкой линии завершено возведение новых тоннелей протяжённостью 270 м на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская».

«В ноябре прошлого года нам пришлось временно закрыть участок Замоскворецкой линии метро между «Автозаводской» и «Орехово». Тяжёлое решение, но другого выхода просто не было, ведь для нас главное — безопасность пассажиров», — сказал мэр Сергей Собянин.

Также открылся новый выход со станции «Царицыно», законсервированный с 1984 года, передаёт Inforeactor. Он находится на нечётной стороне Луганской улицы.

Как ожидается, пропускная способность выхода составит 15 тыс. пассажиров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили билеты «Единый» в честь Дня Победы.

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