Участок от «Автозаводской» до «Орехово» откроют для пассажиров 10 мая

В Москве состоялся технический пуск участка Московского метрополитена от станции «Автозаводская» до станции «Орехово».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

На участке Замоскворецкой линии завершено возведение новых тоннелей протяжённостью 270 м на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская».

«В ноябре прошлого года нам пришлось временно закрыть участок Замоскворецкой линии метро между «Автозаводской» и «Орехово». Тяжёлое решение, но другого выхода просто не было, ведь для нас главное — безопасность пассажиров», — сказал мэр Сергей Собянин.

Также открылся новый выход со станции «Царицыно», законсервированный с 1984 года, передаёт Inforeactor. Он находится на нечётной стороне Луганской улицы.

Как ожидается, пропускная способность выхода составит 15 тыс. пассажиров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили билеты «Единый» в честь Дня Победы.