В Москве выпустили билеты «Единый» в честь Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столичном метро есть традиция выпускать тематические проездные к важным событиям и датам.
«В честь 9 Мая мы подготовили для вас 200 тыс. билетов «Единый», — отметил он.
Проездные можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов, передаёт сайт kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Москве пассажиропоток БКЛ метро превысил 53 млн за два месяца.