В Москве выпустили билеты «Единый» в честь Дня Победы

В Москве выпустили проездные билеты «Единый» в честь Дня Победы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столичном метро есть традиция выпускать тематические проездные к важным событиям и датам.

«В честь 9 Мая мы подготовили для вас 200 тыс. билетов «Единый», — отметил он.

Проездные можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиропоток БКЛ метро превысил 53 млн за два месяца.