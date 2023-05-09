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В Москве выпустили билеты «Единый» в честь Дня Победы

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В Москве выпустили проездные билеты «Единый» в честь Дня Победы.
В Москве выпустили билеты «Единый» в честь Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столичном метро есть традиция выпускать тематические проездные к важным событиям и датам.

«В честь 9 Мая мы подготовили для вас 200 тыс. билетов «Единый», — отметил он.

Проездные можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиропоток БКЛ метро превысил 53 млн за два месяца.

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