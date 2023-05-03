Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве пассажиропоток БКЛ метро превысил 53 млн за два месяца

Короткая ссылка
В столичном Дептрансе сообщили, что с момента ввода Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 1 марта текущего года пассажиры совершили более 53,4 млн поездок.
В Москве пассажиропоток БКЛ метро превысил 53 млн за два месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

В рабочий день по БКЛ стабильно совершается более 1 млн поездок, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с появлением новых удобных маршрутов всё больше жителей выбирают городской транспорт.

«Мы видим, что количество машин на столичных дорогах стало меньше на 15—17 тыс.», — отметил Ликсутов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить