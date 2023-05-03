В Москве пассажиропоток БКЛ метро превысил 53 млн за два месяца

В столичном Дептрансе сообщили, что с момента ввода Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 1 марта текущего года пассажиры совершили более 53,4 млн поездок.

Об этом сообщает kp.ru.

В рабочий день по БКЛ стабильно совершается более 1 млн поездок, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с появлением новых удобных маршрутов всё больше жителей выбирают городской транспорт.

«Мы видим, что количество машин на столичных дорогах стало меньше на 15—17 тыс.», — отметил Ликсутов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.