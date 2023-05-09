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В Тюмени прошёл парад «Под парусами Победы»

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В Тюмени состоялся парад плавсредств «Под парусами Победы». Наблюдать за судами можно было с набережной Туры и моста Влюблённых.
В Тюмени прошёл парад «Под парусами Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Участники акции приветствовали зрителей и поздравляли с 9 Мая.

Тем временем в Ижевске прошла традиционная эстафета мира, передаёт izhlife.ru. Её участниками стали более 1 тыс. спортсменов, в том числе трудовые коллективы, спортсмены, школьники, студенты.

Всего было проведено четыре старта, а финал организовали у Дома правительства.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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