В Калининграде прошёл парад войск в честь Дня Победы

В Калининграде прошёл парад войск Калининградского гарнизона, посвящённый Дню Победы. Среди участников — юнармейцы и кадеты Андрея Первозванного кадетского морского корпуса, воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища, учащиеся средних образовательных школ.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Победа 45-го создала мир, в котором мы живём. На памяти о Победе мы учим любви к Родине своих детей. Так мало осталось ветеранов, так важны вы для нас. Дорогие ветераны, обещаем, что никогда не забудем то, что вы сделали для страны. Ваша Победа для нас — руководство к действию», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Парад состоялся и в Мурманске, передаёт «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Его участниками стали более 500 военнослужащих Минобороны, 40 единиц военной техники, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений Мурманска.

Принимал парад командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».