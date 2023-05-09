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У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости провели концерт в честь 9 Мая

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У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге состоялся концерт, посвящённый 9 Мая.
У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости провели концерт в честь 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Выступили народные артисты России и государственные ансамбли. Они исполнили песни военных лет, в том числе «Катюшу» и «Вечер на рейде».

Также стало известно, что в Сочи открыли памятную аллею маршалов Великой Отечественной войны, передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения исторической памяти о подвиге наших предков, защитивших Родину от фашизма. Жители города выступили с инициативой о создании такого памятного места», — заявила заместитель главы Сочи Галина Москалёва.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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