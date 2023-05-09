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В российских городах прошла акция «Свеча памяти»

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В российских городах состоялась ежегодная акция «Свеча памяти», участниками которой стали тысячи жителей.
В российских городах прошла акция «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В частности, в Новосибирске собрались у монумента Славы и Вечного огня.

«Для меня лично это один из главных праздников в году. В моей семье он всегда праздновался ярче, чем Новый год и дни рождения, потому что это память, которую нужно чтить, нужно помнить», — заявила Анна Джанхотова, участница акции.

В Донецке акцию провели у мемориального комплекса «Шурф шахты №4/4».

Также стало известно, что в Омской области проживают 84 участника Великой Отечественной войны, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России. К ветеранам относятся и несовершеннолетние узники концлагерей — их в регионе 113 человек. Жителей блокадного Ленинграда — 93.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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