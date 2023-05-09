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Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Гатчине

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.
Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Гатчине
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Также была объявлена минута молчания.

Тем временем в Салехарде открыли стену памяти «Народная Победа», для которой собрали 1680 фотографий, передаёт ИА «Север-Пресс».

«Я испытываю воодушевление от того, что вижу эти фотографии. Я лично знала многих из тех, кто запечатлён на фотографиях», — заявила председатель совета ветеранов Салехарда Валентина Тверетина.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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