Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Гатчине

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Также была объявлена минута молчания.

Тем временем в Салехарде открыли стену памяти «Народная Победа», для которой собрали 1680 фотографий, передаёт ИА «Север-Пресс».

«Я испытываю воодушевление от того, что вижу эти фотографии. Я лично знала многих из тех, кто запечатлён на фотографиях», — заявила председатель совета ветеранов Салехарда Валентина Тверетина.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».