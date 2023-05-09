Глава Удмуртии Бречалов: мы никогда не забудем общий подвиг великого народа

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с 9 Мая. По его словам, этот день навсегда вписан в историю человечества.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Почти 400 тыс. жителей Удмуртии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 21 человек стал полным кавалером ордена Славы, 101 был удостоен высокого звания Героя Советского Союза», — напомнил Бречалов.

По его словам, победу ковали и в тылу — женщины, старики, дети сутками стояли у заводских станков.

«Этот общий подвиг великого народа мы не забудем никогда», — добавил глава республики.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Владимир Константинов возложили цветы к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя, передаёт «Крым 24».

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