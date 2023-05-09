В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Память защитников Родины почтили минутой молчания.
На Архангельском кладбище в Казани также возложили цветы — к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-иностранцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передаёт ГТРК «Татарстан».
Почтить память военнослужащих пришли зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, ветераны, депутаты парламента, представители исполкома города, а также ветеранских общественных организаций.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».