Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы

Короткая ссылка
В Ижевске возложили цветы и венки к Монументу боевой и трудовой славы. В церемонии принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов.
В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Память защитников Родины почтили минутой молчания.

На Архангельском кладбище в Казани также возложили цветы — к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-иностранцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передаёт ГТРК «Татарстан».

Почтить память военнослужащих пришли зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, ветераны, депутаты парламента, представители исполкома города, а также ветеранских общественных организаций.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить