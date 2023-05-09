Губернатор Паслер: любовь к Отечеству передаётся из поколения в поколение
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Как напомнил Паслер, у области в годы Великой Отечественной войны была особая миссия — на передовую шли произведённые в Оренбуржье самолёты, бронепоезда, оружие, нефть, продовольствие и лекарства.
«Любовь к Отечеству передаётся из поколения в поколение. И так будет всегда», — добавил он.
Тем временем в Симферополе представители крымских властей возложили цветы на Военном мемориальном кладбище, передаёт «Крым 24». В церемонии участвовали глава республики Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».