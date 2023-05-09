Губернатор Паслер: любовь к Отечеству передаётся из поколения в поколение

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём Победы. По его словам, в эти майские дни вспоминают всех, кто пал смертью храбрых, сражаясь за Родину.

Об этом сообщает RIA56.

Как напомнил Паслер, у области в годы Великой Отечественной войны была особая миссия — на передовую шли произведённые в Оренбуржье самолёты, бронепоезда, оружие, нефть, продовольствие и лекарства.

«Любовь к Отечеству передаётся из поколения в поколение. И так будет всегда», — добавил он.

Тем временем в Симферополе представители крымских властей возложили цветы на Военном мемориальном кладбище, передаёт «Крым 24». В церемонии участвовали глава республики Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».