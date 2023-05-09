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Полпред в ПФО Комаров: мы помним обо всех, кто приближал Победу

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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей с Днём Победы.
Полпред в ПФО Комаров: мы помним обо всех, кто приближал Победу
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Наш народ заплатил за мир ценой жизней миллионов граждан нашей большой страны. Мы помним обо всех, кто бесстрашно шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Родины; о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин», — сказал Комаров.

По его словам, единство фронта и тыла — та несокрушимая сила, которая делает Россию сильным и независимым государством.

Со своей стороны, представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов выразил мнение, что Победа даёт силы для преодоления новых испытаний, передаёт volga.news.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы сберечь Россию, обеспечить её национальную безопасность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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