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Власти Ульяновской области поздравили жителей региона с Днём Победы

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил жителей региона с Днём Победы.
Власти Ульяновской области поздравили жителей региона с Днём Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

«В этот священный день мы вспоминаем наших героических земляков, которые сражались на передовой и трудились в тылу. Их мужество, сила, отвага и любовь к Родине служат примером для всех нас, делают нас сильнее и помогают преодолевать трудности и невзгоды, добиваться поставленных целей», — отметил Русских.

Он также пожелал ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Со своей стороны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал 9 Мая самым дорогим и поистине святым праздником для каждого, передаёт sovainfo.ru.

«В нём слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа. Гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла. Боль от потерь, которые понесла наша страна в схватке с фашизмом. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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