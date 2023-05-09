Участниками парада Победы в Ижевске стали более 2000 человек

В столице Удмуртии состоялся парад Победы, участниками которого стали более 2 тыс. человек — представители силовых структур, промышленных предприятий, военно-патриотических и ветеранских объединений, ученики кадетских классов.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Также была задействована колонна боевой техники — комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4», колёсный бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», мишенный комплекс «Адъютант», беспилотные летательные аппараты ракетного, самолётного и вертолётного типов.

В параде Победы в Хабаровском крае участвовали воинские формирования, дислоцирующиеся на территории региона, а также представители силовых ведомств, передаёт transsibinfo.com.

Кроме того, был представлен Амурский спасательный центр МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».