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Участниками парада Победы в Ижевске стали более 2000 человек

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В столице Удмуртии состоялся парад Победы, участниками которого стали более 2 тыс. человек — представители силовых структур, промышленных предприятий, военно-патриотических и ветеранских объединений, ученики кадетских классов.
Участниками парада Победы в Ижевске стали более 2000 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

Также была задействована колонна боевой техники — комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4», колёсный бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», мишенный комплекс «Адъютант», беспилотные летательные аппараты ракетного, самолётного и вертолётного типов.

В параде Победы в Хабаровском крае участвовали воинские формирования, дислоцирующиеся на территории региона, а также представители силовых ведомств, передаёт transsibinfo.com.

Кроме того, был представлен Амурский спасательный центр МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

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