Участниками парада Победы в Ижевске стали более 2000 человек
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Об этом сообщает izhlife.ru.
Также была задействована колонна боевой техники — комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4», колёсный бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», мишенный комплекс «Адъютант», беспилотные летательные аппараты ракетного, самолётного и вертолётного типов.
В параде Победы в Хабаровском крае участвовали воинские формирования, дислоцирующиеся на территории региона, а также представители силовых ведомств, передаёт transsibinfo.com.
Кроме того, был представлен Амурский спасательный центр МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».