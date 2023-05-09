Губернатор Никитин: история Дня Победы соткана из миллионов судеб

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Победы. Он заявил, что история праздника соткана из миллионов судеб.

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Граждане Советского Союза проявили тогда невероятное мужество — на фронте и в тылу, приближая победу. Об этом нужно помнить», — сказал Никитин.

По его словам, победа потребовала невероятных усилий и воли.

«Битва под Москвой, Сталинградская и Курская битвы, десятки других крупных операций и сражений — страшно даже представить, какой ценой удалось преодолеть тогда все стоящие перед страной вызовы», — добавил губернатор.

Со своей стороны, глава Башкирии Радий Хабиров назвал 9 мая 1945 года священной датой, праздником доблести и героизма советского народа, передаёт mkset.ru.

«Мы преклоняемся перед подвигом воинов, отдавших жизнь за Родину. Благодарим фронтовиков и тружеников тыла, детей войны за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».