Власти Приморского края поздравили жителей региона с Днём Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
«Более 200 тыс. наших земляков отправились на фронт, и многие из них не вернулись домой. В приморском тылу усиленно работали заводы и фабрики для производства военного снаряжения и оружия. Наш край играл важную роль в сдерживании милитаристских планов Японии», — сказал Кожемяко.
Он отметил, что огромен вклад в общее дело тружеников моря, добывавших продовольствие для фронта и обеспечивавших перевозку стратегических грузов.
Со своей стороны, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что День Победы — главный праздник для всех жителей страны, так как Великая Отечественная война коснулась каждого человека, передаёт nashgorod.ru.
«Невероятная сила и щедрость духа поколения победителей восхищает нас и сегодня. И заслуживает самого глубокого уважения», — сказал он.
Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.