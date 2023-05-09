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Власти Приморского края поздравили жителей региона с Днём Победы

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей с 9 Мая. Он отметил, что регион внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Власти Приморского края поздравили жителей региона с Днём Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Более 200 тыс. наших земляков отправились на фронт, и многие из них не вернулись домой. В приморском тылу усиленно работали заводы и фабрики для производства военного снаряжения и оружия. Наш край играл важную роль в сдерживании милитаристских планов Японии», — сказал Кожемяко.

Он отметил, что огромен вклад в общее дело тружеников моря, добывавших продовольствие для фронта и обеспечивавших перевозку стратегических грузов.

Со своей стороны, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что День Победы — главный праздник для всех жителей страны, так как Великая Отечественная война коснулась каждого человека, передаёт nashgorod.ru.

«Невероятная сила и щедрость духа поколения победителей восхищает нас и сегодня. И заслуживает самого глубокого уважения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.

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