На Монументе Славы в Новосибирске прошла акция «Свеча памяти». Её участниками стали сотни человек.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Пилоны монумента стали экраном для показа фильма о лётчике Александре Покрышкине. Также прозвучали военные песни.

Тем временем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Заксобрания Александр Бельский поздравили горожан с 9 Мая, передаёт сайт kp.ru.

«78 лет назад советская армия разгромила фашизм. Вызволила из рабства и спасла от уничтожения десятки миллионов людей. Грозная техника и живая сила всей Европы оказались бессильны против русского оружия, отваги и мужества русского солдата, выдержки и стойкости нашего народа», — заявили Беглов и Бельский.

Ранее сообщалось, что гости парада Победы получили спецвыпуск «Вечерней Москвы».