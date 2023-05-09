В Перми открылась выставка «Оружие Победы»

В центре Перми открылась выставка «Оружие Победы», на которой представлена техника местных заводов. Проект приурочен к 300-летию города.

Об этом сообщает URA.RU.

Экспозицию посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов.

Также стало известно, что 15 мая в Туле начнёт работу Международный фестиваль военного кино имени Озерова, передаёт «Тульская служба новостей». В 2023 году смотр посвятят 80-летию Курской битвы.

Фестиваль будет организован на 30 площадках. Он продлится пять дней.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».