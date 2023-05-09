Знамя Победы подняли на Эльбрус сотрудники МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР
- РИА Новости
«Сегодня на высочайшую вершину Европы, на высоту 5642 м, подняли Знамя Победы. Почётная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Восхождение началось в три часа ночи с «Приюта-11». Отряд из 18 человек выдвинулся к вершине.
«Взойдя на Эльбрус в десять утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы», — говорится в сообщении.
Ранее церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.