Знамя Победы подняли на Эльбрус сотрудники МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР

Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганской народных республик в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне подняли на Эльбрус Знамя Победы.

«Сегодня на высочайшую вершину Европы, на высоту 5642 м, подняли Знамя Победы. Почётная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Восхождение началось в три часа ночи с «Приюта-11». Отряд из 18 человек выдвинулся к вершине.

«Взойдя на Эльбрус в десять утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы», — говорится в сообщении.

Ранее церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.