Гладков заявил о работе системы ПВО на юго-западе Белгородской области
На юго-западе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
«В Грайворонском городском округе сработала система ПВО», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
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