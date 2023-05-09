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Гладков заявил о работе системы ПВО на юго-западе Белгородской области

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На юго-западе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков заявил о работе системы ПВО на юго-западе Белгородской области
  • РИА Новости

«В Грайворонском городском округе сработала система ПВО», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее власти Белгорода отменили праздничные мероприятия 9 мая. 

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