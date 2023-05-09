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Мишустин назвал подвиг ветеранов нравственным ориентиром

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны является нравственным ориентиром.
Мишустин назвал подвиг ветеранов нравственным ориентиром
  • РИА Новости

«Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром», — говорится в телеграмме Мишустина на сайте кабмина.

Он отметил, что этот ориентир помогает бороться с вызовами, решать масштабные задачи и объединяет.

Премьер добавил, что 9 мая 1945 года вошло в историю как символ стойкости, храбрости и мужества нашего народа.

Ранее на Красной площади прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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