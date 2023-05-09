Мишустин назвал подвиг ветеранов нравственным ориентиром
- РИА Новости
«Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром», — говорится в телеграмме Мишустина на сайте кабмина.
Он отметил, что этот ориентир помогает бороться с вызовами, решать масштабные задачи и объединяет.
Премьер добавил, что 9 мая 1945 года вошло в историю как символ стойкости, храбрости и мужества нашего народа.
Ранее на Красной площади прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.