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Путин: украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима

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Президент России Владимир Путин заявил, что украинский народ стал заложником госпереворота.
Путин: украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима
  • РИА Новости

По словам главы государства, высокомерие, вседозволенность и непомерные амбиции всегда оборачиваются трагедиями — именно в этом причина катастрофы, которую переживает народ Украины.

«Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов», — сказал Путин на параде Победы.

Ранее на Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

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