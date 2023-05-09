Путин: украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский народ стал заложником госпереворота.

По словам главы государства, высокомерие, вседозволенность и непомерные амбиции всегда оборачиваются трагедиями — именно в этом причина катастрофы, которую переживает народ Украины.

«Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов», — сказал Путин на параде Победы.

Ранее на Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.