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Путин обратился с поздравлениями по случаю Дня Победы

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Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём Победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади в Москве.
Путин обратился с поздравлениями по случаю Дня Победы
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с праздником — с Днём Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», — сказал он.

Ранее на Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

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