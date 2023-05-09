Путин обратился с поздравлениями по случаю Дня Победы
- РИА Новости
«Поздравляю вас с праздником — с Днём Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», — сказал он.
Ранее на Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
На параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.