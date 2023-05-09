Служивший в ВМФ СССР 104-летний ветеран Данилов поздравил участников СВО с Днём Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Васильевич Данилов, которому сейчас 104 года, поздравил всех участников спецоперации с Днём Победы.

Данилов, служивший старшим матросом ВМФ СССР, пожелал военным здоровья, «и самое главное — быть живыми».

РИА Новости пишет, что Данилов прошёл от Одессы до Северной Кореи, с 1941 до 1947 год.

Победу 9 мая 1945 года он встретил возле озера Байкал, по пути на войну с Японией.

«Это великое счастье — победа. Столько жертв, с немцами воевали — сколько миллионов погибло… А встреча 9 мая - людям радость, и веселье, а другим людям — слезы, сколько их погибло, братьев и сестёр и всех остальных», — рассказал ветеран.

Ранее российский экипаж Международной космической станции поздравил россиян с Днём Победы.