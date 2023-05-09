Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Служивший в ВМФ СССР 104-летний ветеран Данилов поздравил участников СВО с Днём Победы

Короткая ссылка
Ветеран Великой Отечественной войны Павел Васильевич Данилов, которому сейчас 104 года, поздравил всех участников спецоперации с Днём Победы.
Служивший в ВМФ СССР 104-летний ветеран Данилов поздравил участников СВО с Днём Победы
  • РИА Новости
  • © Артем Кулекин

Данилов, служивший старшим матросом ВМФ СССР, пожелал военным здоровья, «и самое главное — быть живыми».

РИА Новости пишет, что Данилов прошёл от Одессы до Северной Кореи, с 1941 до 1947 год.

Победу 9 мая 1945 года он встретил возле озера Байкал, по пути на войну с Японией.

«Это великое счастье — победа. Столько жертв, с немцами воевали — сколько миллионов погибло… А встреча 9 мая - людям радость, и веселье, а другим людям — слезы, сколько их погибло, братьев и сестёр и всех остальных», — рассказал ветеран.

Ранее российский экипаж Международной космической станции поздравил россиян с Днём Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить