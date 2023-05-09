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В столице Бурятии прошёл парад Победы

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В столице Бурятии Улан-Удэ состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по площади Советов прошли парадные расчёты соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона и механизированной колонны.
В столице Бурятии прошёл парад Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы помним, кто своим нелегким трудом завоевал Победу, подарил нам жизнь без рабства, жизнь свободного человека. Это в их честь наши парады и гром салютов. Наш долг — бережно хранить события тех лет, передавая их из поколения в поколение, чтобы память о днях, опалённых огнём, жила не только в наших сердцах, но и в сердцах наших детей», — сказал временно исполняющий обязанности командующего 36 общевойсковой армии полковник Игорь Сокол.

Глава республики Алексей Цыденов напомнил, что Бурятия внесла значимый вклад в Великую Победу.

«На протяжении всей своей истории наши земляки проявляли и проявляют героизм в важнейших исторических битвах. Высших военных званий удостоены 58 Героев Советского Союза и России, 12 полных кавалеров Ордена Славы. Сегодня их путь повторяет новое поколение защитников», — сказал он.

Цыденов рассказал, что восемь участников специальной военной операции на Украине — военнослужащие из воинских подразделений Бурятии, удостоены звания Героя Российской Федерации. Орденами и медалями за ратные подвиги награждены сотни человек.

«К сожалению, некоторые из них посмертно… Наша армия победит. Нас этому учила сама история», — заверил он.

Ранее Парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл во Владивостоке.

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