Самарский губернатор Азаров поздравил ветерана Онуфриева с наступающим Днём Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
Губернатор в ходе встречи рассказал ветерану о поездках в зону российской специальной военной операции на Украине.
«Наша вторая гвардейская армия жёстко подходит к подготовке бойцов, учит их, так же «закапываются» и готовятся как следует», — поделился Азаров.
Азаров передал Льву Онуфриеву подарки, а также пригласил на парад Победы.
Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.