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Самарский губернатор Азаров поздравил ветерана Онуфриева с наступающим Днём Победы

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 8 мая, поздравил с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева.
Самарский губернатор Азаров поздравил ветерана Онуфриева с наступающим Днём Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

Губернатор в ходе встречи рассказал ветерану о поездках в зону российской специальной военной операции на Украине.

«Наша вторая гвардейская армия жёстко подходит к подготовке бойцов, учит их, так же «закапываются» и готовятся как следует», — поделился Азаров.

Азаров передал Льву Онуфриеву подарки, а также пригласил на парад Победы.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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